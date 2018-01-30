Спикер парламента Каталонии отложил дебаты по кандидатуре Пучдемона на пост лидера региона

Дебаты в парламенте Каталонии, намеченные на вторник и посвященные рассмотрению кандидатуры бежавшего в Бельгию Карлеса Пучдемона на пост главы правительства автономии, переносятся. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил спикер региональной палаты Роже Торрен.

"Заседание [по кандидатуре Пучдемона] не отменяется, а откладывается", - сказал председатель парламента. "Я не буду предлагать другого кандидата", - заверил Торрен. По его словам, он "лично обещал гарантировать иммунитет" Пучдемона и всех депутатов.

Спикер палаты утверждал, что "ни вице-премьер Сорайя Саенс де Сантамария, ни Конституционный суд (КС) не будут решать, кто должен стать председателем Женералитета" (правительства) Каталонии. "Демократически избранные депутаты должны сделать это", - отметил Торрен.

Пучдемон бежал в Бельгию в конце октября 2017 года. На территории Испании действует ордер на арест политика, которого прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии.





