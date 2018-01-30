Обсуждены пути дальнейшего развития экономического сотрудничества между Арменией и Китаем

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял Чрезвычайного и полномочного посла Китая в Армении Тяня Эрлуна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, придавая важное значение последовательному развитию экономического сотрудничества между двумя странами, глава правительства Армении подчеркнул, что армянская сторона заинтересована в активизации и расширении взаимодействия с китайскими инвесторами, и созданные в стране соответствующие режимы и среда благоприятны для реализации в Армении новых инвестиционных программ.

«Уверен, что совместной работой мы можем придать новый размах расширению присутствия китайского капитала в экономике Армении», - отметил Карен Карапетян.

Посол Китая в свою очередь отметил, что зафиксированные в Армении в 2017 году экономические показатели создают благоприятные условия для достижения новых успехов, расширения экономических связей.

«У нас есть хорошие возможности для развития двустороннего сотрудничества. Между двумя нашими странами в течение января-ноября 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, рост торгового оборота составил 34,5%, что придало хорошую динамику активизации двусторонних связей», - сказал Тянь Эрлун, добавив, что правительство Китая готово еще больше углубить и расширить сотрудничество с Арменией в направлении конкретных программ. Посол проинформировал, что с целью осуществления в Ереване программы строительства китайской школы выделено 15 млн долларов, кроме этого, по инициативе китайской стороны в текущем году в Армении будет продолжена программа пополнения автопарка скорой помощи.

Премьер-министр Армении и посол Китая обсудили ряд вопросов, касающихся реализации совместных программ в сферах промышленности, переработки сельхозпродукции, информационных технологий, дорожного строительства, туризма.