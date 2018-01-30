Никола Пашиняна в списке разыскиваемых Арменией через Интерпол лиц нет
Имени депутата НС Армении, руководителя оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна в списке разыскиваемых Арменией через Интерпол лиц нет.
Как передает «Арменпресс», в списке разыскиваемых Арменией через Интерпол лиц – 8 имен, и имени депутата НС Армении, руководителя оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна в списке разыскиваемых Арменией через Интерпол лиц нет.
В списке разыскиваемых Арменией через Интерпол лиц названы следующие имена:
Саргсян Аракел, Малхасян Мартин, Калантарян Армен, Пирузян Вардан, Сирадегян Вано, Гюльназарян Артур, Петросян Арменуи, Ерицян Роберт, Хачатрян Тигран.
Как сообщалось ранее, 30-го января в Риме попытались задержать руководителя оппозиционной фракции Никола Пашиняна. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.
Интерпол попытался задержать депутата НС Армении, руководителя оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна в его гостиничном номере в Риме.
«Только что полиция Италии осадила мой гостиничный номер в Риме. Пришли меня задержать. Выяснилось, что власти Армении ищут меня через Интерпол, начиная с 2008 года и до сих пор не могут найти», - написал Пашинян.