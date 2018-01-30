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Посол США в РФ призвал относиться к "кремлевскому докладу" без эмоций


Посол США в РФ Джон Хантсман призвал относиться к "кремлевскому докладу", обнародованному в понедельник, без эмоций и подчеркнул, что документ не является санкционным списком, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это всего лишь доклад, который требуется законом и готовится минфином и Госдепом, а Конгресс США, обладая этим докладом, принимает решение, что с ним делать. Я бы сказал: не надо, чтобы эмоции преобладали, это не новые санкции, это всего лишь доклад", - сказал он во вторник в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Посол подчеркнул, что доклад представляет собой просто список лиц, обладающих влиянием в России. "Ничего более", - добавил он.



 




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