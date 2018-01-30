Путин: конгресс в Сочи предоставляет возможность искоренить терроризм в Сирии

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи предоставляет возможность реализовать стремление сирийцев к прекращению войны и окончательному искоренению терроризма. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в послании президента РФ Владимира Путина участникам форума. Текст зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ваш форум призван вновь сплотить народ Сирии после почти семилетнего вооруженного конфликта, унесшего жизни сотен тысяч людей, вынудившего миллионы граждан покинуть свою родину, - заявил российский лидер. - Предоставляется хорошая возможность реализовать стремление сирийцев к прекращению братоубийственной войны, окончательному искоренению терроризма, возвращению к нормальной жизни".

Путин также считает, что на сегодня созданы условия для того, чтобы перевернуть трагическую страницу в истории Сирии.