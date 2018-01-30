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Выплата пенсий начнется с 5-го февраля


Выплата пенсий за февраль 2018 года начнется с 5-го февраля. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Госслужбы по соцобеспечению.


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