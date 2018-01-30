МОК запретил Reuters освещать церемонию открытия Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил информационному агентству Reuters освещать церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане после того, как оно опубликовало без разрешения фотографии с репетиции тестового зажжения Олимпийского огня. Как передает Арменпресс, об этом сообщают во вторник южнокорейские СМИ.

Агентство распространило девять снимков высокой четкости с репетиции, которая прошла в Пхенхчане в минувшее воскресенье. На фотографиях видна чаша в виде скульптуры на пяти опорах, символизирующих пять пальцев. Огонь поднимается на нее по гигантскому стержню, наклоненному к чаше.

Традиционно церемония открытия Олимпиады держится в тайне до самого последнего момента. Организаторы игр в Пхенчхане ранее заявляли, что церемония станет шоу, которое "удивит весь мир".