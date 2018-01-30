Мэр Тбилиси сообщил о 14 пострадавших при обрушении в метро

Число пострадавших в результате произошедшего во вторник утром обрушения подвесного потолка на станции тбилисского метро "Варкетили" увеличилось до 14 человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По словам Каладзе, расходы на лечение пострадавших возьмет на себя тбилисская мэрия. Грузинские СМИ сообщают, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Очевидцы рассказали журналистам, что потолок обвалился в момент, когда на платформе находились люди, ожидавшие прибытия поезда. СМИ отмечают, что станция была отремонтирована в прошлом году.