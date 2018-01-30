Reuters: все задержанные в рамках саудовской антикоррупционной кампании освобождены

Саудовские принцы, экс-министры и предприниматели, задержанные в рамках кампании по борьбе с коррупцией, покинули отель Ritz Carlton. Как передает Арменпресс, об этом во вторник со ссылкой на источник в Эр-Рияде сообщило агентство Reuters.

По имеющейся информации, за последние дни Ritz Carlton покинули принц Аль-Валид бен Таляль, владелец медиахолдинга MBC Аль-Валид аль-Ибрагим, из-под стражи выпущен также глава строительного холдинга Saudi Binladin Group Бакр бен Ладен.

24 января Эр-Рияд заявил о завершении разбирательства, по которому проходили десятки высокопоставленных подданных королевства. Сообщалось, что на досудебное урегулирование согласилось большинство задержанных. Дела 95 подозреваемых будут переданы в прокуратуру, они предстанут перед судом, заявляли власти. Куда переведены отказавшиеся от сделки с властями не сообщается.

В начале ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поместил под стражу в гостиницу Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. В общей сложности допросу подверглись более 300 человек. Как заявил кронпринц, 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в счет нанесенного убытка, достигшего за последние годы $100 млрд.





