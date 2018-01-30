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В период председательства в ОБСЕ, Италия обратит максимальное внимание на урегулирование карабахского конфликта


В период председательства в ОБСЕ, Италия обратит максимальное внимание на урегулирование карабахского конфликта, а также других затянувшихся конфликтов в зоне ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом в своем интервью агентству «РИА-Новости» сказал  министр ИД Италии Анджелино Альфано.

«В период председательства в ОБСЕ, Италия обратит максимальное внимание на урегулирование кризиса в Украине, а также других затянувшихся конфликтов в зоне ОБСЕ: карабахского конфликта, конфликтов в Приднестровье и Грузии»,- сказал  министр ИД Италии Анджелино Альфано.

По его словам, приоритетным для них станет поиск путей решения кризиса в Украине.


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