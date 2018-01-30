В период председательства в ОБСЕ, Италия обратит максимальное внимание на урегулирование карабахского конфликта, а также других затянувшихся конфликтов в зоне ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом в своем интервью агентству «РИА-Новости» сказал министр ИД Италии Анджелино Альфано.

«В период председательства в ОБСЕ, Италия обратит максимальное внимание на урегулирование кризиса в Украине, а также других затянувшихся конфликтов в зоне ОБСЕ: карабахского конфликта, конфликтов в Приднестровье и Грузии»,- сказал министр ИД Италии Анджелино Альфано.

По его словам, приоритетным для них станет поиск путей решения кризиса в Украине.