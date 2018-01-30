ОАЭ планируют создать первый госпиталь в космосе

Министерство здравоохранения ОАЭ объявило о планах создать первый в мире госпиталь в космосе — Emirates Space Hospital, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Проект станет частью национальной космической программы ОАЭ.

"Космонавтам будут предоставлять медицинское лечение в космосе, но оно будет контролироваться на Земле с помощью нанотехнологий", — заявила представитель министерства доктор Култхум аль-Белуши.

"Телемедицина не будет использоваться только в госпиталях, она будет применяться и в космосе",- отметила она.

Проект будет запущен вместе с началом миссии ОАЭ на Марсе в 2020 году. Сначала проект госпиталя будет протестирован на Земле.