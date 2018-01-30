Официальные лица Армении и ЕС обсуждают дальнейшие шаги по сотрудничеству в различных отраслях

Впервые после подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом в Ереване проводится совещание подкомиссии Армения-Ес по энергетике, транспорту, окружающей среде, климату, гражданской обороне.

По сведениям «Арменпресс», этот формат действует с 2010 года, последнее заседание состоялось в 2014-м году, настоящее заседание – пятое. В ходе встречи обсуждались программы технического и бюджетного содействия, конкретные планы на 2018 год и другие вопросы.

Сроки реализации пунктов соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза были представлены в ходе 5-го заседания подкомитета Армения-ЕС руководителем политического отдела делегации ЕС в Армении Лоренцом Дирком. "В документе указаны различные сроки реализации конкретных пунктов соглашения, от двух до пяти лет. Именно в этот промежуток и будут реализованы основные обязательства, взятые сторонами. И мы надеемся, что их реализация положительно отразится на жизни всех граждан Армении и граждан ЕС. Целью является не только обсуждение вопросов общей повестки дня, но и разработка конкретных предложений по приведению законодательства Армении в соответствие с европейскими требованиями и стандартами", - заявил Дирк.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств ЕС. Соглашение нацелено на поощрение, поддержание и укрепление мира и стабильности на региональном и международном уровнях, в том числе путем объединения усилий, укрепления безопасности границ для устранения источников напряженности, а также содействия международному сотрудничеству и нормальным отношениям. Увеличится мобильность и контакты между народами разных стран.

В соглашении подчеркивается важность приверженности Армении мирному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркивается также необходимость достижения урегулирования на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, те цели и принципы, которые касаются неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равных прав и самоопределения народов, которые отражены во всех заявлениях, сделанных в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ после 16-го заседания Совета министров ОБСЕ в 2008 году. Подчеркивается также приверженность ЕС содействовать этому процессу урегулирования.

В качестве общих ценностей в соглашении говорится о соблюдении демократических принципов, верховенства закона, прав человека и основных свобод, отмеченных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и Парижской хартии 1990 года, а также в других соответствующих документах по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о правах человека..

Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.