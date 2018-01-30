Интерполу было сообщено о добровольной явке Никола Пашиняна: разъяснение полиции

Полиция Армении распространила разъяснения в связи с инцидентом попытки задержания в Риме Никола Пашиняна. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, после того, как Никол Пашинян 1 июля 2009 года добровольно явился в полицию, 21.07.2009 года его имя было удалено из списка разыскиваемых по Интерполу, и соответственные сообщения были направлены по инстанциям, с уведомлением стран-участниц Интерпола.

Как сообщалось ранее, 30-го января в Риме попытались задержать руководителя оппозиционной фракции Никола Пашиняна. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Интерпол попытался задержать депутата НС Армении, руководителя оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна в его гостиничном номере в Риме.



«Только что полиция Италии осадила мой гостиничный номер в Риме. Пришли меня задержать. Выяснилось, что власти Армении ищут меня через Интерпол, начиная с 2008 года и до сих пор не могут найти», - написал Пашинян.

После трагических событий 1-го марта 2008 года Никол Пашинян был объявлен в розыск через Интерпол и некоторое время скрывался. 1 июля 2009 года он добровольно явился в полицию, розыск в его отношении был прекращен. Однако бдительные итальянские карабинеры попытались задержать его, спустя 10 лет.