Самолет перелетел из США в Австралию на топливе из семян горчицы

Самолет впервые совершил рейс из США в Австралию на смешанном топливе, частично состоящем из горчичного масла. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Herald Sun.

Самолет Boeing Dreamliner 787-9 австралийской авиакомпании Qantas 15 часов летел из Лос-Анджелеса в Мельбурн с использованием биотоплива. Сообщается, что авиакомпания использовала стандартное авиационное топливо с добавлением 10% органического на основе семян горчицы. В результате авиакомпании удалось сократить выбросы углекислого газа на 7%.

По словам представителей Qantas, использование "нетрадиционного" топлива не представляет никакой опасности. "Это абсолютно нормальный вылет для нас", — приводит издание слова генерального директора Qantas International Элисон Уэбстер.

По данным авиакомпании, использование биотоплива может сократить выбросы углекислого газа на 80%.