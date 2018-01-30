Время в Ереване: 11:07:36,   30 Январь

Эрдоган отменил свой визит в Латинскую Америку


Президент Турции Эрдоган отменил свой запланированный  визит в Латинскую Америку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет». 

5-го февраля Эрдоган должен был посетить Ватикан и Италию, откуда он должен был полететь в Бразилию, Уругвай и Венесуэлу. Однако президентская администрация распространила заявление, в котором говорится, что зарубежная поездка президента Эрдогана ограничится Ватиканом и Италией.

Причина отмены визита в Латинскую Америку не называется.  


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации