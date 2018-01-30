Эрдоган отменил свой визит в Латинскую Америку

Президент Турции Эрдоган отменил свой запланированный визит в Латинскую Америку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

5-го февраля Эрдоган должен был посетить Ватикан и Италию, откуда он должен был полететь в Бразилию, Уругвай и Венесуэлу. Однако президентская администрация распространила заявление, в котором говорится, что зарубежная поездка президента Эрдогана ограничится Ватиканом и Италией.

Причина отмены визита в Латинскую Америку не называется.