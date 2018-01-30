В ближайшие дни температура воздуха на территории Армении повысится
13:39, 30 Январь, 2018
Днем 30-го и 31-го января, с 1-го по 4-е февраля ожидается погода без осадков. Ночью 30-го января и 1-го февраля в отдельных местах ожидается слабый снег.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
С 30-го января по 3-е февраля температура воздуха постепенно повысится на 8-10 градусов, в Лорийской, Тавушской, Сюникской областях и Арцахе – на 14-15 градусов.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью гидрометцентра МЧС Армении, в Ереване днем 30-31-го января, с 1-го по 4-е февраля ожидается погода без осадков. Ночью 30-го января и 1-го февраля в отдельных частях города возможен слабый снег. В ближайшие дни температура воздуха в Ереване ожидается 9-11 градусов выше нуля.