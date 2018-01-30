NASA опубликовало фотографии бури, бушующей в атмосфере Юпитера

Фотографии мощнейшей бури, бушующей в атмосфере Юпитера, опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил в понедельник интернет-портал Space.com, снимок был сделан автоматической межпланетной станцией Juno 16 декабря прошлого года, во время последнего по времени сближения станции с планетой-гигантом. Фотография была сделана в момент, когда станция находилась на расстоянии 8 тыс. 787 километров от облачного слоя Юпитера.

Станция, запущенная в августе 2011 года в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers), достигла Юпитера 4 июля 2016 года, преодолев 2,8 млрд километров. Установленная на Juno аппаратура предназначена для изучения атмосферы Юпитера, а также гравитационных и магнитных полей, в частности, над полярными районами планеты.





