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Рост экспорта на 25% свидетельствует об эффективности экономики, базирующейся на экспорте: Еганян


Показатели экспорта в 2017 году стали самыми высокими за последние 5 лет. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал начальник  управления отраслевой экономической политики Министерства экономического развития и инвестиций Армении Армен Еганян. «Темпы роста производительности вследствие повышения конкурентоспособности экспортного сектора экономики Армении зеркально отображены в цифрах роста экспорта. За январь – декабрь 2017 года экспорт равнялся 2242.9 млн долларам, что выше показателей за прошлый год на  451.4 млн долларов, или на 25.2%. Показатели экспорта в 2017 году стали самыми высокими за последние 5 лет»,-сказал он.

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