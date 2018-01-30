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"Кремлевский доклад" минфина США содержит секретное приложение


"Кремлевский доклад", переданный Конгрессу США министерством финансов, содержит секретное приложение с "дополнительной информацией". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в тексте сообщения минфина.

"Секретное приложение может включать лица, не вошедшие в приложение 1 и 2 несекретного доклада (руководство России и крупные российские предприниматели - прим. ТАСС)", - говорится в документе. Фигуранты секретного списка, подчеркивается в нем, "могут быть ниже по рангу или иметь состояние менее $1 млрд".



 




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