"Кремлевский доклад" минфина США содержит секретное приложение

"Кремлевский доклад", переданный Конгрессу США министерством финансов, содержит секретное приложение с "дополнительной информацией". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в тексте сообщения минфина.

"Секретное приложение может включать лица, не вошедшие в приложение 1 и 2 несекретного доклада (руководство России и крупные российские предприниматели - прим. ТАСС)", - говорится в документе. Фигуранты секретного списка, подчеркивается в нем, "могут быть ниже по рангу или иметь состояние менее $1 млрд".





