Число пострадавших в Тбилисском метро возросло до 11

Число пострадавших в результате обрушения части подвесного потолка на перроне станции метро "Варкетили" Тбилисского метрополитена возросло до 11, сообщила врач "скорой помощи" журналистам.

По словам врача, пострадавших отвезли в больницу, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В настоящее время станция "Варкетили" закрыта. Она не будет работать в течение дня.

Для ознакомления с ситуацией на месте к метро прибыл мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В последний раз ремонт на станции метро "Варкетили" проводили в 2017 году.

В 2018 году планируется ремонт десяти станций Тбилисского метрополитена.

Тбилисское метро ежедневно обслуживает порядка 290 тысяч пассажиров. В системе общественного транспорта Тбилиси по пассажиропотоку метро занимает третье место — после микроавтобусов и автобусов.

На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро — 57 километров, из них первой линии — 40 километров, а второй — 17 километров.