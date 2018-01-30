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В Риме попытались задержать Никола Пашиняна


В Риме попытались задержать руководителя оппозиционной фракции Никола Пашиняна. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Интерпол попытался задержать депутата НС Армении, руководителя оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна в его гостиничном номере в Риме.

«Только что полиция Италии осадила мой гостиничный номер в Риме. Пришли меня задержать. Выяснилось, что власти Армении ищут меня через Интерпол, начиная с 2008 года, и до сих пор не могут найти», - написал Пашинян. 

После трагических событий 1-го марта 2008 года  Никол Пашинян был объявлен в розыск через Интерпол и некоторое время скрывался. 1 июля 2009 года он добровольно явился в полицию, розыск в его отношении был прекращен. Однако бдительные итальянские карабинеры попытались задержать его, спустя 10 лет.  


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