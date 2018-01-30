В Риме попытались задержать Никола Пашиняна
12:39, 30 Январь, 2018
В Риме попытались задержать руководителя оппозиционной фракции Никола Пашиняна. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.
Интерпол попытался задержать депутата НС Армении, руководителя оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна в его гостиничном номере в Риме.
«Только что полиция Италии осадила мой гостиничный номер в Риме. Пришли меня задержать. Выяснилось, что власти Армении ищут меня через Интерпол, начиная с 2008 года, и до сих пор не могут найти», - написал Пашинян.