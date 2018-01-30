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В ущелье Арзни обнаружен труп


В ущелье Арзни в районе11:15 30-го января  был обнаружен труп. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. На место выехали спасатели и оперативники.

Информация последует.


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