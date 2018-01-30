СМИ: КНДР сократила масштабы военных маневров из-за международных санкций

КНДР в 2017 и 2018 году значительно сократила масштабы проводимых ей военных маневров. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает во вторник газета "Тона ильбо".

Опрошенные газетой эксперты считают, что это связано с влиянием санкций, которые привели к значительному снижению поставок в КНДР сырой нефти и нефтепродуктов. Не исключено, что свою роль сыграла нехватка продовольствия, вызванная засухой и наводнениями.

Издание указывает на то, что санкции вряд ли приведут к общему ослаблению вооруженных сил КНДР или помешают развитию Пхеньяном ядерных и ракетных вооружений.

В то же время КНДР готовится провести 8 февраля масштабный военный парад, который должен подчеркнуть ее статус ракетно-ядерной державы. Он будет организован по случаю годовщины создания Корейской народной армии.По данным сеульской разведки, число участников парада может быть расширено до 50 тыс. человек.





