СМИ узнали цену нового смартфона Samsung Galaxy S9

Стартовая цена флагманского смартфона Samsung Galaxy S9 будет немного выше предшественника — Galaxy S8. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет южнокорейское издание ETNews.

В Южной Корее новинка будет стоить в районе 890-935 долларов, тогда как за предыдущую модель покупателям приходилось платить около 875 долларов.

Ранее в Сети появились изображения передней части смартфонов Galaxy S9 и S9 Plus. Их опубликовал портал Venture Beat.

Samsung представит флагманы Galaxy S9 и S9+ 25 февраля — за день до старта выставки Mobile World Congress в Барселоне.

