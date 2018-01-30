СМИ узнали цену нового смартфона Samsung Galaxy S9
Стартовая цена флагманского смартфона Samsung Galaxy S9 будет немного выше предшественника — Galaxy S8. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет южнокорейское издание ETNews.
В Южной Корее новинка будет стоить в районе 890-935 долларов, тогда как за предыдущую модель покупателям приходилось платить около 875 долларов.
Ранее в Сети появились изображения передней части смартфонов Galaxy S9 и S9 Plus. Их опубликовал портал Venture Beat.
Samsung представит флагманы Galaxy S9 и S9+ 25 февраля — за день до старта выставки Mobile World Congress в Барселоне.
These are the Samsung Galaxy S9 and S9+ https://t.co/DCzOvO7OVQ by #testa_dox via @c0nvey pic.twitter.com/67PU9LQzyy— MadBunnyPR (@Moraloff) 27 января 2018 г.