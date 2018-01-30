Минфин США представил пять докладов о выполнении закона о санкциях против РФ, Ирана и КНДР

Американское министерство финансов передало Конгрессу США пять отчетов о выполнении нового национального закона, предусматривающего ужесточение режима санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе минфина США.

Как уточняется в сообщении, законодательной ветви власти США представлен так называемый кремлевский доклад, отчет о том, кто способствует развитию ракетной программы Ирана, выводы о последствиях возможного ужесточения санкций в отношении "суверенного долга и производных инструментов", соображения о расширении роли сотрудников минфина в американских посольствах за рубежом в целях противодействия финансированию терроризма, а также уведомление о расширении числа физических лиц, на которых распространяются ограничительные меры, относящиеся к КНДР.

При этом обнародован был только "кремлевский доклад", который, как пояснил минфин, не является санкционным списком.

Подготовки докладов требовали положения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 года.





