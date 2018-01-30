«Аврора» дает грант молодым ученым и экскурсоводам

«Аврора» продолжает поддерживать Матенадаран. Молодые ученые и экскурсоводы смогут повысить свою квалификацию.

30 января 2018 года, Ереван – Гуманитарная инициатива «Аврора» выделила грант в размере 20 000 долларов Матенадарану, национальному хранилищу старинных манускриптов. Институт древних рукописей использует полученные средства для повышения профессиональной квалификации молодых ученых и экскурсоводов. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе IDeA Foundation.

«Повышение квалификации и накопление глубоких знаний – одна из важнейших миссий Матенадарана», – заявил и.о. директора музея Ваган Тер-Гевондян. «Полученный грант позволит нашим экскурсоводам и молодым исследователям развить свои профессиональные навыки. Продолжающееся партнерство Матенадарана и Гуманитарной инициативы «Аврора» способствует сохранению культурного наследия, которое представляет собой достояние всего человечества», – добавил он.

Матенадаран организует более 50 лекций, посвященных гуманитарным наукам, а также темам, напрямую связанным с деятельностью института, в том числе медиевистике, изучению рукописей, работе с первоисточниками, библиографии, колофонам, восстановлению и сохранению древних текстов и архивных документов. Лекции пройдут с января по апрель и с ноября по декабрь 2018 года. В первую очередь они будут предназначены для сотрудников Матенадарана, экскурсоводов и исследователей, однако посетить их сможет любой, кого интересуют заявленные темы.

Матенадаран – хранилище древних рукописей, научно-исследовательский институт и музей – открылся в столице Армении Ереване в 1959 году. Матенадаран располагает одной из самых богатых в мире коллекций средневековых манускриптов и книг на разных языках, посвященных самым разным темам, в том числе истории, философии, медицине, литературе, искусствоведению и космологии. В фондах института хранится более 22 000 манускриптов и 1 млн отдельных архивных документов. С 1997 коллекция Матенадарана входит в Реестр «Память мира» ЮНЕСКО.

«Матенадаран – один из самых важных центров изучения армянского культурного наследия и его места в общечеловеческом знании и развитии западной цивилизации. Гуманитарная инициатива «Аврора» рада продолжить это ценное сотрудничество, цель которого – рассказать всему миру о глобальном значении наследия Армении. Помогая молодым исследователям повысить свою квалификацию, мы инвестируем в передачу этого культурного наследия следующим поколениям», – отметил Рубен Варданян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора».

Это уже третий грант Гуманитарной инициативы «Аврора» Матенадарану в рамках проекта Armenian Memory Act, направленного на сохранение и обработку архивов и бумаг, посвященных армянской истории. В 2015 году Матенадаран получил грант на приобретение специализированного сканера для перевода манускриптов в цифровой формат, что позволило сделать их более доступными как для исследователей, так и для представителей широкой общественности. С момента запуска проекта было оцифровано уже 617 манускриптов и 4327 редких архивных документов, и это не предел. В 2016 году был выделен второй грант, использованный для оплаты обучения десяти экскурсоводов Матенадарана в Германии.

О Гуманитарной инициативе «Аврора» (Aurora Humanitarian Initiative)



Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать тем, кто остро нуждается в гуманитарной помощи, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES.

Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна. Инициатива существует второй год и уже привлекла десятки новых доноров и партнеров. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).

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