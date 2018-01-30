Горные ущелья, древние монастыри, старинные сёла: в «TravelBlog» - новый фильм об Арцахе

Горные ущелья, древние монастыри, старинные сёла, современные города и удивительные люди - всё это можно увидеть в новом фильме о непризнанной республике Арцах более известной под именем Нагорный Карабах.

Как передает «Арменпресс», его сняла команда проекта TravelBlog.lv из Латвии и Литвы в сентябре 2017 года. В течение одной недели они ездили по самым укромным уголкам этого кусочка Кавказа, искали интересные ракурсы, общались с самыми разными людьми и, в итоге, сняли очень красочный и красивый фильм о пока ещё мало известном крае.

Цель этого видео — открыть всему миру это место и его огромный туристический потенциал. Несмотря на все политические сложности, здесь уже много тысячелетий живут простые и гостеприимные люди. И они с огромной радостью ждут у себя в гостях всех, кто захочет узнать этот, ещё пока неизведанный для большого туризма уголок Земли.

За последние годы было сделано многое, чтобы сделать эту страну привлекательной для всего мира. Проложены удобные дороги, открыты гостиницы на любой вкус и кошелёк, устроены познавательные и экстремальные маршруты в горах. Проблема пока лишь в том, как об этом донести всему миру, живущему стереотипами и страшилками из Азербайджана. Может быть этот фильм поможет…

Снимать его было легко, проблем с красивейшими локациями и интересными моментами не было. В фильме много кадров с высоты птичьего полёта, сделанных с обыкновенного дрона. Именно так, по мнению авторов фильма, можно наиболее ярко раскрыть всю красоту горных монастырей в Гандзасаре и Давиданке, почувствовать головокружительную глубину ущелья Унот и увидеть дух захватывающий Сотский перевал. Не менее интересны для многих местные обычаи и нравы.

В фильме можно побывать на репетиции местной фольклорной группы, проникнуться современными танцами, послушать живое исполнение джаз-бэнда с чисто армянскими мотивами, познакомиться с творчеством блюзовых исполнителей из Степанакерта. Не забыта и оригинальная арцахская кухня. Ведь так интересно увидеть, как в республике пекут лаваш и матнакаш в древних печах-тандырах, как на базаре готовят лепёшки женгялов хац или лично поприсутствовать при сборе урожая винограда и дегустации местного высококачественного вина.

Именно таким и получился фильм — простым, живым и очень красивым. Его создатели верят, что такой Нагорный Карабах придётся по сердцу многим. Ведь планета Земля слишком мала, чтобы пытаться кому-то запрещать путешествовать по ней…