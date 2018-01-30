США призвали премьера Ирака продолжить сотрудничество с Барзани

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан, в рамках своего визита в Ирак в период с 27-29 января призвал премьер-министра страны Хайдера Джавада аль-Абади продолжить сотрудничество с главой правительства Иракского Курдистана Нечирваном Идрисом Барзани. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в заявлении госдепартамента США по итогам этого визита.

"Он призвал премьер-министра (Ирака — ред.) продолжать работать с премьер-министром Иракского Курдистана Барзани и заместителем премьер-министра (Кубадом) Талабани, чтобы достигнуть практических соглашений по вопросам, таким как оплата зарплат, возобновление работы международных аэропортов и рейсов из них в рамках иракской конституции", — говорится в сообщении.

Ранее курдский телеканал Rudaw сообщал, что Барзани впервые после референдума встретился в Багдаде с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади и отмечал, что встреча состоялась благодаря посредничеству иранских дипломатов.