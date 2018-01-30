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Facebook будет чаще показывать местные новости


Соцсеть Facebook будет отдавать приоритет местным новостям для показа пользователям. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг на своей странице.

"Наше новое обновление сегодня - продвижение новостей из местных источников. Люди постоянно говорят нам, что хотят видеть больше местных новостей на Facebook. Местные новости помогают нам понять проблемы, которые имеют значение в наших сообществах и влияют на нашу жизнь", - отметил Цукерберг.

Он также добавил, что эти изменения сначала вступят в силу в американском сегменте соцсети.


 

 

 




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