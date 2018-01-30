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Жители Армении смогут увидеть «кровавую сверхлуну»


31-го января жители Армении смогут увидеть «кровавую сверхлуну»: в этот день луна приблизится к Земле ближе обычного, одновременно произойдет лунное затмение. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал директор Бюраканской обсерватории Арег Микаэлян.

 «Это достаточно редкое совпадения, когда луна приближается к Земле, и происходит лунное затмение. Конечно, «кровавую сверхлуну» в Армении можно будет увидеть частично: мы не увидим полного лунного затмения, и впечатления будут не столь яркими. Полноценную картину увидят жители Северной Европы, Северной Азии, Австралии, Новой Зеландии»,- сказал он.


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