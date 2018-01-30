31-го января жители Армении смогут увидеть «кровавую сверхлуну»: в этот день луна приблизится к Земле ближе обычного, одновременно произойдет лунное затмение. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор Бюраканской обсерватории Арег Микаэлян.

«Это достаточно редкое совпадения, когда луна приближается к Земле, и происходит лунное затмение. Конечно, «кровавую сверхлуну» в Армении можно будет увидеть частично: мы не увидим полного лунного затмения, и впечатления будут не столь яркими. Полноценную картину увидят жители Северной Европы, Северной Азии, Австралии, Новой Зеландии»,- сказал он.