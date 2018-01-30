В Сочи для участия в Конгрессе нацдиалога прибыли 1511 делегатов

Участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи примут 1511 делегатов. Как передает Арменпресс, такие данные сообщили во вторник ТАСС представители оргкомитета форума.

"Для участия в Конгрессе из Сирии, Женевы, Каира, Москвы и Анкары прибыли 1511 делегатов, представляющих различные этно-конфессиональные, политические и социальные группы сирийского общества, - информировал собеседник. - Всего было разослано более 1600 приглашений".

По данным оргкомитета, 107 делегатов Конгресса представляют внешнюю оппозицию. Среди них - делегаты от "московской платформы" Кадри Джамиль, "астанинской платформы" Ранда Кассис, движения "Завтра Сирии", возглавляемого Ахмедом Джарбой, Хейсам Манаа из "Национального координационного комитета за демократические перемены", представители "Гражданского движения".

По национальному составу большинство из участников арабы, но среди принимающих участие в конгрессе есть курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы.





