Ара Баблоян встретился с председателем Национального Совета Словацкой Республики

29 января делегация во главе с Председателем НС А.Баблояном, в составе вице-спикера НС Э.Шармазанова, депутатов М.Маргарян, А.Саргсяна, А.Кюрегян, в рамках официального визита в Братиславу встретилась с Председателем Национального Совета Словацкой Республики Андреем Данко. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Поблагодарив за прием на высоком уровне, А.Баблоян поздравил с 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Словакией, отметив, что за это время между двумя странами сложилось взаимодейстие, основанное на сотрудничестве в различных сферах и политическом диалоге. Председатель НС, в частности, сказал: “В 2018 г. Словакия отмечает 100-летие первой Республики Чехословакии. Поздравляю с этой знаменательной датой и желаю благополучия и счастья. Символично, что в этом году исполняется также 100-летие первой Республики Армения. Наш народ, 1,5 миллиона которого стало жертвой Геноцида 1915 года, уже спустя три года, в 1918 г., нашел в себе силы восстановить утраченную веками государственность”.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран, касающиеся всего круга межгосударственных отношений, в том числе парламентского диалога. В укреплении сотрудничества законодательных органов особо выделено более активное взаимодействие парламентских групп дружбы.

Обращено также внимание на двустороннее и многостороннее сотрудничество в рамках различных международных и межпарламентских организаций.

Говоря о признании и осуждении Геноцида армян, собеседники отметили, что это было преступлением против всего человечества и признание и осуждение подобных злодеяний важно для их дальнейшего предотвращения. Председатель НС заметил, что Словакия среди стран, которые, помимо признания и осуждения Геноцида армян, также внесли в Уголовный кодекс статьи о криминализации отрицания геноцидов.

Затронуто мирное урегулирование Нагорно-Карабахской проблемы под эгидой Минской группы ОБСЕ. Отмечено также заключенное 24 ноября 2017 г. в Брюсселе Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, открывшее новую страницу в отношениях Армении и Евросоюза.

А.Баблоян выразил надежду, что такие встречи сообщат новое качество и откроют новые перспективы в деле расширения двустороннего сотрудничества.

Председатель Национального Совета Словацкой Республики А.Данко, говоря о сотрудничестве двух стран, высоко оценил эти отношения и заверил, что в лице Армении Словакия имеет наилучшего партнера и друга. Глава парламента Словакии подчеркнул важность углубления сотрудничества двух стран во всех направлениях, в частности в сферах образования, культуры и торговли.

После встречи делегация вместе с руководителем словацкого парламента возложила венок к установленному в Братиславе хачкару в память жертв Геноцида армян.

В тот же день делегация НС РА посетила Музей Словацкого национального восстания и возложила венок к увековечившему восставших памятнику.