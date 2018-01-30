СМИ: Apple вдвое сократит план производства iPhone X из-за низкого спроса

Корпорация Apple в два раза - с 40 до 20 млн - сократит намеченный на январь-март текущего года план производства нового смартфона iPhone X из-за низкого спроса. Как сообщила во вторник газета Nikkei, об этом компания уже уведомила поставщиков комплектующих, среди которых японские фирмы.

Отмечается, что основной причиной для пересмотра стратегии стали слабые продажи флагманской модели в праздничный период в конце прошлого года на основных рынках сбыта: в Европе, Китае и США. В результате, если в самом начале продаж iPhone X в ноябре поставщики Apple не успевали выполнять заказы на комплектующие, то сейчас на складах скопилось достаточно большое количество собранной техники, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.