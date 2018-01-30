Турция нанесла новые удары на севере Ирака
Турция нанесла новые удары на севере Ирака по дислоцированным там силам сторонников Рабочей партии Курдистана (РКК). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».
В заявлении Генштаба ВС Турции сказано, что авиаудары нанесены по районам Зап, Авашин, Басян и Хакурк, при этом были уничтожены убежища и арсеналы боевиков.После нанесения авиаудара самолеты ВВС Турции вернулись на базу. Накануне также сообщалось о нанесении авиаудара на севере Ирака.
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