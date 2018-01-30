Турция нанесла новые удары на севере Ирака по дислоцированным там силам сторонников Рабочей партии Курдистана (РКК). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

В заявлении Генштаба ВС Турции сказано, что авиаудары нанесены по районам Зап, Авашин, Басян и Хакурк, при этом были уничтожены убежища и арсеналы боевиков.

После нанесения авиаудара самолеты ВВС Турции вернулись на базу. Накануне также сообщалось о нанесении авиаудара на севере Ирака.