В судебном заседании по делу об убийстве Динка подозреваемые отрицали предъявленные им обвинения

29-го января в 14-м Стамбульском суде по особо тяжким преступлениям проходило судебное заседание по делу об убийстве Гранта Динка. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Акос».

К общему делу были присоединены эпизоды с участием находящихся на свободе Мехмета Али Озкылыча и Озкана Мумджу. Против Мехмета Али Озкылыча в Самсуне было возбуждено судебное дело по обвинению в «участии в преступной группе» и «финансировании терроризма», а против Мумджу в Муше было возбуждено судебное дело по обвинению в терроризме.

29-го января во время судебного заседания по делу об убийстве Гранта Динка с защитной речью выступил сотрудник жандармерии Трапизона Джеват Эсер, который не принял предъявленных ему обвинений. «Я никогда не был гюленовцем, не пользовался приложением ByLock, не посылал своих детей в их школы. В деле об убийстве Гранта Динка никогда не допускал небрежности или предвзятости, делал все для раскрытия преступления. Никогда не получал от полиции сведений по этому делу»,- сказал он в своей речи.

Адвокат семьи Динка Хакан Бакырджиоглу поинтересовался, принимал ли Джеват Эсер участие в поимке осужденного пожизненно убийцы Динка Ясина Хайяла, на что Джеват Эсер ответил, что однажды принимал участие в его розыске, однако не помнит – когда.

Он также сообщил, что у убийцы Динка Ясина Хайяла всегда были психические проблемы и, увидев его, убегал.

Защищал себя и другой подозреваемый – Унсал Гюрель, который также отрицал свою причастность к преступной группе.

Следующее судебное заседание по делу Динка состоится 30-го января .

Редактор армянской газеты “Акос, издающейся в Стамбуке, Грант Динк, был убит на пороге редакции 19 января 2007 г.

17 января 2012 г. организатор убийства Ясин Айал был приговорен к пожизненному заключению, а исполнитель Огюн Самаст – к 22 годам.



В октябре 2014 г. 5-ый суд Стамбула по тяжким преступлениям принял решение о новом расследовании дела. Всем обвиняемым было предъявлено обвинение в “создании и руководстве преступной группировкой или участии в ней”. Кроме этого, было принято решение о возбуждении уголовного преследования 9 лиц, занимавших в то время важные посты, в том числе бывшего начальника полиции Стамбула Джелаледина Джераха.

Следующие заседания в судебных слушаниях по делу об убийстве Гранта Динка состоятся в 2018 году, 29-30-го января и 1-2-го февраля.