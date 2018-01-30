В судебном заседании по делу об убийстве Динка подозреваемые отрицали предъявленные им обвинения
29-го января в 14-м Стамбульском суде по особо тяжким преступлениям проходило судебное заседание по делу об убийстве Гранта Динка. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Акос».
К общему делу были присоединены эпизоды с участием находящихся на свободе Мехмета Али Озкылыча и Озкана Мумджу. Против Мехмета Али Озкылыча в Самсуне было возбуждено судебное дело по обвинению в «участии в преступной группе» и «финансировании терроризма», а против Мумджу в Муше было возбуждено судебное дело по обвинению в терроризме.
29-го января во время судебного заседания по делу об убийстве Гранта Динка с защитной речью выступил сотрудник жандармерии Трапизона Джеват Эсер, который не принял предъявленных ему обвинений. «Я никогда не был гюленовцем, не пользовался приложением ByLock, не посылал своих детей в их школы. В деле об убийстве Гранта Динка никогда не допускал небрежности или предвзятости, делал все для раскрытия преступления. Никогда не получал от полиции сведений по этому делу»,- сказал он в своей речи.
Адвокат семьи Динка Хакан Бакырджиоглу поинтересовался, принимал ли Джеват Эсер участие в поимке осужденного пожизненно убийцы Динка Ясина Хайяла, на что Джеват Эсер ответил, что однажды принимал участие в его розыске, однако не помнит – когда.
Он также сообщил, что у убийцы Динка Ясина Хайяла всегда были психические проблемы и, увидев его, убегал.
Защищал себя и другой подозреваемый – Унсал Гюрель, который также отрицал свою причастность к преступной группе.
Следующее судебное заседание по делу Динка состоится 30-го января .
Редактор армянской газеты “Акос, издающейся в Стамбуке, Грант Динк, был убит на пороге редакции 19 января 2007 г.
17 января 2012 г. организатор убийства Ясин Айал был приговорен к пожизненному заключению, а исполнитель Огюн Самаст – к 22 годам.
В октябре 2014 г. 5-ый суд Стамбула по тяжким преступлениям принял решение о новом расследовании дела. Всем обвиняемым было предъявлено обвинение в “создании и руководстве преступной группировкой или участии в ней”. Кроме этого, было принято решение о возбуждении уголовного преследования 9 лиц, занимавших в то время важные посты, в том числе бывшего начальника полиции Стамбула Джелаледина Джераха.