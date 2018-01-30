Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 30 января, подписал одобренные ранее Национальным Собранием РА законы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Саргсян подписал в частности поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РА, Кодекс административного судопроизводства Республики Армения, Уголовный кодекс РА, законы РА «О медицинской помощи, обслуживании населения», «Об аудиторской палате», «Об аудиторской деятельности», «О бюджетной системе Республики Армения», «О казначейской системе».

Глава государства подписал также поправки в законы РА «Об организации и проведении проверок в Республике Армения», «Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности», «О государственной и служебной тайне», «О специальной следственной службе», «О местном самоуправлении», «О местном самоуправлении в городе Ереване».