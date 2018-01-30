С 19-го по 25-е января в Ереване родилось 368 детей
По данным управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана с 19-го по 25-е января в Ереване родилось 368 детей -210 мальчиков и 158 девочек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.За тот же период времени в амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения мэрии Еревана обратились 37840 граждан.
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