Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад", в нем 210 имен, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В "кремлевский список" США внесены имена 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

Переданный Конгрессу США "кремлевский доклад" не является списком тех, против кого введены санкции, уточнили в американскиом минфине.

Руководство администрации президента РФ, включая Вайно, Громова, Пескова, Суркова, внесено в "кремлевский список". Также в перечень попали Матвиенко, Володин, Сечин, Миллер, Нарышкин и Бортников.

Министерство финансов США внесло в список так называемых российских олигархов 96 имен, они стали частью "кремлевского доклада", представленного в понедельник американскому Конгрессу в рамках закона о санкциях в отношении РФ. Текст имеется в распоряжении корр. ТАСС.

Среди фигурантов "списка олигархов" - предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов и создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

По мнению экспертов, включение в список, даже если в отношении перечисленных в нем лиц не будут введены конкретные санкции, будет иметь последствия. В частности, новые меры грозят еще больше сократить доступ этих лиц к операциям с зарубежными финансовыми институтами, так как многие кредитные организации будут видеть в персонах из доклада фактически подсанкционных лиц.

AP Photo/J. David Ake