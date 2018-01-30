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Ирландия проведет референдум о расширении права на аборт


Правительство Ирландии решило провести референдум о реформе законодательства об абортах. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник BBC News.

Референдум назначен на конец мая. Граждане решат, стоит ли отменять восьмую поправку к конституции, которая оставляет право на аборт только в случае опасности для жизни женщины. Сейчас в стране запрещено прерывать беременность даже в случае изнасилования, кровосмешения или смертельно опасных отклонений в развитии плода.

За реформу выступил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

 

 




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