Анджелина Джоли призвала СБ ООН навестить сирийских беженцев и добиться прекращения войны

Американская актриса Анджелина Джоли предложила членам Совета Безопасности ООН посетить лагеря сирийских беженцев на Ближнем Востоке и найти способ положить конец конфликту в ближневосточной республике. Как сообщил в понедельник журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН, голливудская звезда, являющаяся послом доброй воли всемирной организации, дала 28 января пресс-конференцию в лагере беженцев Заатари в Иордании, на которой призвала урегулировать кризис в Сирии с учетом прав граждан страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я хочу призвать членов Совета Безопасности приехать в регион, посетить лагеря беженцев и места их проживания в городах и, наконец, найти способ, как применить авторитет ООН и международного сообщества для урегулирования этого конфликта", - сказала актриса.

По ее словам, запуск политического процесса в Сирии - "это единственный способ создать условия для возвращения сирийцев в свои дома, прекращения страданий и снижения нагрузки на страны, принимающие беженцев".