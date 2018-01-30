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Ваган Бичахчян принимал участие в игре клуба «Жилина»


Член молодежной сборной Армении Ваган Бичахчян принимал участие в очередной игре клуба «Жилина».

Как передает «Арменпресс», клуб «Жилина» проводит в Дубае сборы. Клуб  «Жилина» одержал в очередной игре победу над «Астаной», со счетом 1:0. Член молодежной сборной Армении Ваган Бичахчян принимал участие во втором тайме.

Очередную встречу клуб «Жилина» проведет 1-го февраля.


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