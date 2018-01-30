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Вараздат Ароян принял участие в победной игре против московского «Арарата»


Защитник сборной Армении и игрок екатеринбургского «Урала» Вараздат Ароян принял участие в товарищеской игре против московского «Арарата».

Как передает «Арменпресс», «Урал» одержал победу, со счетом 2:1.


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