СМИ: новым мэром Пекина стал бывший министр охраны окружающей среды КНР

Бывший министр охраны окружающей среды КНР Чэнь Цзинин во вторник избран на должность мэра китайской столицы. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета "Бэйцзин цинняньбао".

Такое решение было принято в тот же день в ходе голосования на 1-й сессии Собрания народных представителей Пекина 15-го созыва. С мая 2017 года Чэнь Цзинин занимал пост заместителя секретаря горкома Пекина, а также и. о. мэра города.





