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В команде «Арцах» - новый главный тренер


В ереванской футбольной команде «Арцах» - новый главный тренер.

Как передает «Арменпресс», на эту должность назначен Армен Санамян. До этого он возглавлял либананский клуб «Нжмех», был главным тренером «Алашкерта», сборной Армении в возрасте 17 и 19 лет, и пр.


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