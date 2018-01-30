Лидер национальной шахматной сборной, действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян одержал победу в 7-ом туре турнира Гибралтара.

Как передает Арменпресс, Левон Аронян одержал победу над Найджелом Шортом. Таким образом, после 7 туров Левон Аронян набрал 5,5 очков, наравне с 7 другими участниками, которых опережают набравшие по 6 очков Накамура и Хауэли.

В крупном турнире GibraltarMasters участвуют 274 игрока из 50 стран, в том числе 92 гроссмейстера. Самый высокийклассификационный рейтинг уАроняна. В числе его соперников Максим Вашье-Лаграв, победитель GibraltarMasters последних трех лет ХикаруНакамура, Давид навара, ПентараХарикришна, ЛеКуанЛием, Дуда Ян-Кшиштоф, Майкл Адамс, Ван Хао, Никита Витюгов, Василий Иванчук и др. Турнир продлится до 1 февраля.