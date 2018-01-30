Тяжело раненные во время апрельской войны Айк учится в ВУЗе, Аветис – упорно борется, чтобы вновь ходить

Тяжело раненные во время апрельской войны Айк Торосян и Аветис Заргарян упорно пытаются достичь уровня полноценной жизни своих сверстников.

Как передает «Арменпресс», они продолжают проходить реабилитационную терапию в новом центре, открытом в клинической больнице «Гераци» номер 1. Хотя и до применения новейшего оборудования специалисты добились серьезного улучшения в их состоянии, однако после открытия центра их реабилитация пойдет успешнее.

По словам Айка Торосяна, он всегда надеется на полное восстановление, и его надежду всегда поддерживали врачи и специалисты. В первые дни после ранения он был в коме, затем не мог говорить, изъяснялся письмом.

Сейчас он продолжит амбулаторнир лечение в новом центре. Он уже интегрируется в окружающую действительность, испытывая некоторую непривычность, поскольку утрачена былая гибкость и подвижность, однако он уверен, что сумеет преодолеть все. «Учусь на факультете социальных работников ЕГУ, заочно. На втором курсе, поступил уже после ранения»,- рассказаывает он.

Аветис Заргарян борется за востановление функции нижних конечностей, пытается вновь научиться самостоятельно ходить. До сих пор его мать – Соня Заргарян, считает чудом все произошедшее с сыном – его подвиг, когда он, раненный, выбирался с трупо, командира, и все дальнейшие события.

Она рассказывает, как даже врачи очень низко оценивали шансы Авета, однако всегда бывают чудеса, а ее сын – сильный, умеет сопротивляться и бороться.

Аветис верит, что потихоньку сможет достичь своего. Сейчас он изучает английский язык с помощью девушки-волонтера. Он намерен сначала реабилитироваться физически, затем обдумать будущее.

Подготовила Ани Назарян