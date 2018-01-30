Эмманюэль Макрон, Гаро Пайлан: Ежегодный банкет армянских организаций Франции будет репрезентативным

На ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции ожидается выступление президента Франции Эмманюэля Макрона. Как сказал в беседе с «Арменпресс» комиссар Айдата Франции Арут Мартиросян, ожидается уяснение позиции президента Франции.

«Это очень важное достижение, когда в очередной раз на ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции ожидается выступление президента Франции Эмманюэля Макрона. Мы представим наши вопросы, по которым и ожидаем уяснения позиции президента Франции. Пока что мы получали положительные сигналы, говорилось, что президент Франции с симпатией относится к армянскому народу, однако мы пока мало знаем о позиции президента Франции в армянских вопросах. Хотим понять, по какому пути мы будем двигаться»,- сказал комиссар Айдата Франции Арут Мартиросян.

Ежегодный банкет Координационного совета армянских организаций Франции состоится 30-го января.

На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции ожидается присутствие президента Франции Эмманюэля Макрона, депутата турецкого Меджлиса Гаро Пайлана, мэра Парижа Анн Идальго, мэра Лиона Геворга Кепенекяна, членов правительства, парламентариев, руководителей армянских организаций Франции, отцов церкви и пр.

Лидер движения «Вперед» Эмманюэль Макрон был избран президентом Франции во время майских выборов.