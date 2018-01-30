Европейские индексы - 29-01-18

МОСКВА, 30 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.12% и составил 13324.48 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.14% и составил 5521.59 пункта, британский FTSE вырос на 0.08% и составил 7671.53 пункта, российский MICEX снизился на 0.48% и составил 2284.27 пункта, а RTSI снизился на 0.53% и составил 1276.07 пункта.