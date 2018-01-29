BBC снял фильм о романе «40 дней Муса-Дага»

BBC Radio 3 сделала специальный репортаж о романе «40 дней Муса-Дага» австрийского писателя Франца Верфеля. Как сообщает Арменпресс, программа длится около 50 минут и представляет историю, описанную в книге Верфеля.

«В 1933 году был опубликован эпический роман Франца Верфеля «40 дней Муса-Дага», который получил очень широкий отзыв. В романе рассказывается, как группа армянских жителей сопротивлялась огромным турецким войскам в 1915 году на горе Муса-Даг до их эвакуации на французском корабле. Массовое убийство более одного миллиона армян за этот период получило большой международный отклик, но после произошло падение Османской империи, и правительство Турции начало кампанию по отказу признавать эти убийства», - говорится в заявлении.

Автор репортажа Мария Маргаронис отмечает, что судьба армян широко обсуждалась в мире, и многие связывали эти события с последующим «еврейским вопросом», когда к власти пришел Гитлер.

Франц Верфель, уже известный писатель, путешествовал по Ближнему Востоку в 1929 году со своей новой женой Алмой Малер и встретил детей-беженцев из Армении. Их тяжелое положение стало причиной его огромной работы. Для Верфеля и его многочисленных читателей «Сорок дней Муса-Дага» был не просто эпической данью армянскому сопротивлению и выживанию, а предупреждением. Работы Верфеля были сожжены и запрещены после «Аншлюса», а в 1938 году он и Алма Малер сбежали в Америку.