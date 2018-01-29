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Армен Саркисян провел встречу с представителями АРФ «Дашнакцутюн»


В офисе Бюро АРФ «Дашнакцутюн» началась встреча членов парламентской фракции  и Бюро АРФД с кандидатом в президенты Армении от Республиканской партии Арменом Саркисяном.

Как сообщает Арменпресс, перед началом встречи Армен Саркисян сказал журналистам, что рассмотрит предложение баллотироваться на пост президента после встреч с представленными в Национальном Собрании и внепарламентскими политическими силами.

«Будут встречи с общественными организациями, научными и культурными кругами, после чего я заверяю вас, что отвечу на все ваши вопросы», - сказал он.

Фото: Мхитара Хачатряна




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